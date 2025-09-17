Пассажиры корабля «Чудеса морей» устроили на борту массовую драку 6 17.09.2025, 20:40

5,142

Четырехдневный круиз сорван.

Пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали круиз по Багамским островам из-за конфликта у детского бассейна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, 15 сентября корабль «Чудеса морей» отправился в четырехдневное путешествие из порта Майами, США. Однако вскоре после отплытия пассажиры лайнера устроили массовую драку на борту. Тем самым они вынудили капитана судна вернуться в гавань отправления вечером того же дня.

Уточняется, что в драке участвовали не менее 12 человек, двоих пришлось госпитализировать. По прибытии всех дебоширов передали сотрудникам полиции.

