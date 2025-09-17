Belavia объявила 50%-е скидки на билеты

Belavia объявила 50%-е скидки на билеты3
- 17.09.2025, 20:45
- 2,222
Куда можно улететь.
Авиакомпания Belavia продолжает осеннюю распродажу билетов со скидками до 50%. В акцию добавлены новые популярные направления.
Билеты по специальному промотарифу можно приобрести до 24 сентября.
По акции получится улететь из Минска в следующие города:
в Батуми и обратно – от Br800
в Кутаиси и обратно – от Br782
в Сочи и обратно – от Br679.
Также действуют скидки на полеты в Москву из разных городов Беларуси:
из Минска и обратно – от Br256
из Бреста и обратно – от Br226
из Могилева, Гомеля и обратно – от Br205.