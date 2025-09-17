закрыть
17 сентября 2025, среда, 21:46
Belavia объявила 50%-е скидки на билеты

  • 17.09.2025, 20:45
  • 2,222
Belavia объявила 50%-е скидки на билеты

Куда можно улететь.

Авиакомпания Belavia продолжает осеннюю распродажу билетов со скидками до 50%. В акцию добавлены новые популярные направления.

Билеты по специальному промотарифу можно приобрести до 24 сентября.

По акции получится улететь из Минска в следующие города:

в Батуми и обратно – от Br800

в Кутаиси и обратно – от Br782

в Сочи и обратно – от Br679.

Также действуют скидки на полеты в Москву из разных городов Беларуси:

из Минска и обратно – от Br256

из Бреста и обратно – от Br226

из Могилева, Гомеля и обратно – от Br205.

