17 сентября 2025, среда, 21:46
Памятник «Маше и Медведю» рядом с Лениным напугал россиян

  • 17.09.2025, 21:17
  • 1,816
Памятник «Маше и Медведю» рядом с Лениным напугал россиян

Фотофакт.

В селе Вальдиватское Ульяновской области заметили жуткую скульптуру «Маши и Медведя» с персонажами одноименного популярного мультсериала. Фото напугавшего россиян памятника опубликовал Telegram-канал «Симбирский шугожор».

Необычные изваяния находятся на детской площадке, рядом виден памятник Ленину. На кадрах видно, что у медведя красные глаза и безумное выражение лица, а у Маши ассиметричное лицо с ярким макияжем, а из одежды — короткий топ, мини-юбка и желтый берет.

В комментариях под публикацией пользователи задались вопросом, кто был автор скульптуры. Россияне понадеялись, что памятник создали дети или безвозмездно передали местные жители, а не заказала администрация на деньги из бюджета. Большинство признало образы пугающими.

Некоторые люди сравнили изваяние с другими скандальными памятниками — в том числе со знаменитой «Аленкой» из Нововоронежа.

