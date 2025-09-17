У экс-президента Бразилии нашли рак 17.09.2025, 21:18

Жаир Болсонару

Жаира Болсонару госпитализировали днем ранее.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выписан из больницы, куда его госпитализировали днем ранее. Ему диагностировали рак кожи, сообщает Reuters.

«Обследования показали, что два из новообразований представляют собой раннюю стадию рака кожи, — сообщил журналистам врач Болсонару Клаудио Биролини. — Эта проблема уже была решена путем удаления, но требуется регулярный мониторинг, чтобы убедиться в отсутствии новых очагов и в том, что удаление было полным».

Болсонару госпитализировали из-за рвоты, головокружения и низкого артериального давления. Сейчас его состояние улучшилось.

В воскресенье бывший президент обращался в больницу для удаления новообразований на коже. Анализы показали наличие плоскоклеточного рака.

Ранее суд приговорил Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам заключения по обвинению в госперевороте. С 4 августа он находится под домашним арестом.

Болсонару занимал пост президента с 2019 по 2023 год, после чего власть перешла к Луле да Силве. В январе 2023 года его сторонники, несогласные с результатами выборов, устроили акции протеста и беспорядки в столице страны, Бразилиа, пытаясь взять под контроль правительственные здания. Протесты были подавлены силами полиции.

