Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть

1,152

Для этого нужно «дышать пальцами».

Психотерапевт, невролог Джеймс Паркер посоветовал при бессоннице использовать технику, которую он назвал «дыханием пальцами». Неожиданный способ успокоиться и быстро уснуть он назвал изданию HuffPost.

Паркер утверждает, что его методика помогает снять стресс за считанные минуты. Для этого нужно удобно сесть в кресло или лечь в постель, одну руку поднять перед собой и широко расставить пальцы. Далее, по словам специалиста, нужно указательным пальцем другой руки медленно обвести поднятую руку, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.

Врач обратил внимание на то, что при выполнении этой техники важно правильно дышать. «Когда вы двигаетесь вверх вдоль пальца, делаете глубокий вдох через нос, а когда спускаетесь — выдыхаете через рот», — проинструктировал Паркер.

