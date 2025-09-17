Составлен рейтинг инновационных стран мира 17.09.2025, 21:39

Беларусь заняла 102-е место.

Беларусь вошла в рейтинг из 139 экономик, представленных в Глобальном инновационном индексе за этот год (ГИИ). Это следует из данных обзора ООН.

ГИИ ранжирует мировые экономики по их инновационному потенциалу.

Индекс включает около 80 показателей и призван отразить многомерные аспекты инноваций.

В нынешнем году Беларусь занимает 102-е место по объему инновационных инвестиций. Эта позиция совпадает с прошлогодней.

Также наша страна заняла 70-е место по объему инновационной деятельности, что ниже показателя 2024-го.

Вместе с тем в общем рейтинге Беларусь опустилась на 85-ю строчку, тогда как в 2020-м у нашего государства была 64-я позиция.

Швейцария сохранила за собой первое место в ГИИ, она занимает эту позицию с 2011 года. За ней следуют Швеция и США, а Китай оказался на 10-й строчке в Глобальном инновационном индексе.

Остальные страны в первой десятке списка, после США и перед Китаем, которые идут в порядке рейтинга, – Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания.

