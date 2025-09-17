закрыть
17 сентября 2025, среда, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР Украины создал подразделение из коренных народов РФ

2
  • 17.09.2025, 21:59
  • 3,962
ГУР Украины создал подразделение из коренных народов РФ

Цель подразделения – распад РФ и создание независимых национальных государств на ее бывшей территории.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и рекрутинговая платформа Lobby X начали кампании по поиску кандидатов среди коренных народов РФ для боевого подразделения «Номад» в составе Международного легиона. Об этом 17 сентября сообщила в Facebook пресс-служба ГУР.

Речь идет, в частности, о представителях коренных народов России тюркского и монгольского происхождения: татар, башкиров, калмыков, алтайцев и якутов, проживающих на территории Украины.

«Имперская политика Москвы веками строилась так, чтобы лишить их политической субъектности, ассимилировать и использовать в качестве «штурмового мяса» в нескончаемых завоевательных войнах», – говорится в сообщении ГУР.

В военной разведке рассказали, что подразделение «Номад» было создано в начале этого года. Его цель – распад РФ и создание независимых национальных государств на ее бывшей территории. Оно в основном состоит из военных калмыцкого, татарского, башкирского и якутского происхождения.

«Если вы являетесь представителем одного из коренных народов РФ и хотите присоединиться к подразделению «Номад» – присылайте свое резюме на одну из вакансий по ссылке https://nomad.lobbyx.army/», – призвали в ГУР.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали, что с 2022 года Россия отправляет на войну в Украину представителей коренных народов национальных республик и отдаленных регионов. Еще тогда регионами – лидерами по количеству погибших на тысячу населения были Северная Осетия, Бурятия, Тыва, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и Поволжье.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин