ГУР Украины создал подразделение из коренных народов РФ 2 17.09.2025, 21:59

Цель подразделения – распад РФ и создание независимых национальных государств на ее бывшей территории.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и рекрутинговая платформа Lobby X начали кампании по поиску кандидатов среди коренных народов РФ для боевого подразделения «Номад» в составе Международного легиона. Об этом 17 сентября сообщила в Facebook пресс-служба ГУР.

Речь идет, в частности, о представителях коренных народов России тюркского и монгольского происхождения: татар, башкиров, калмыков, алтайцев и якутов, проживающих на территории Украины.

«Имперская политика Москвы веками строилась так, чтобы лишить их политической субъектности, ассимилировать и использовать в качестве «штурмового мяса» в нескончаемых завоевательных войнах», – говорится в сообщении ГУР.

В военной разведке рассказали, что подразделение «Номад» было создано в начале этого года. Его цель – распад РФ и создание независимых национальных государств на ее бывшей территории. Оно в основном состоит из военных калмыцкого, татарского, башкирского и якутского происхождения.

«Если вы являетесь представителем одного из коренных народов РФ и хотите присоединиться к подразделению «Номад» – присылайте свое резюме на одну из вакансий по ссылке https://nomad.lobbyx.army/», – призвали в ГУР.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщали, что с 2022 года Россия отправляет на войну в Украину представителей коренных народов национальных республик и отдаленных регионов. Еще тогда регионами – лидерами по количеству погибших на тысячу населения были Северная Осетия, Бурятия, Тыва, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и Поволжье.

