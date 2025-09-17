закрыть
17 сентября 2025, среда, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко назначил нового начальника военной авиации

7
  • 17.09.2025, 22:06
  • 1,914
Лукашенко назначил нового начальника военной авиации
Александр Беляев

Им стал Александр Беляев.

Заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальником авиации назначен Александр Беляев. Соответствующий указ №339 подписал 17 сентября Александр Лукашенко.

Ранее Александр Беляев занимал должность командира 50‑й смешанной авиабазы.

Предыдущим заместителем командующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси — начальником авиации был Леонид Давидович.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин