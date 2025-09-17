Лукашенко назначил нового начальника военной авиации

Лукашенко назначил нового начальника военной авиации7
- 17.09.2025, 22:06
Им стал Александр Беляев.
Заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальником авиации назначен Александр Беляев. Соответствующий указ №339 подписал 17 сентября Александр Лукашенко.
Ранее Александр Беляев занимал должность командира 50‑й смешанной авиабазы.
Предыдущим заместителем командующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси — начальником авиации был Леонид Давидович.