Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком 4 17.09.2025, 22:19

Опасное сближение заметил диспетчер.

Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру над перегруженным небом Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что опасное сближение заметил диспетчер: он обратил внимание на схожие высоты и траектории полета. Он обратился к экипажу гражданского самолета. «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов», — приводит издание его слова. После того как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Немедленно», — сказал он.

