закрыть
17 сентября 2025, среда, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

4
  • 17.09.2025, 22:19
  • 2,754
Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

Опасное сближение заметил диспетчер.

Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру над перегруженным небом Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что опасное сближение заметил диспетчер: он обратил внимание на схожие высоты и траектории полета. Он обратился к экипажу гражданского самолета. «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов», — приводит издание его слова. После того как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Немедленно», — сказал он.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин