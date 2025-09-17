Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком4
- 17.09.2025, 22:19
- 2,754
Опасное сближение заметил диспетчер.
Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру над перегруженным небом Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что опасное сближение заметил диспетчер: он обратил внимание на схожие высоты и траектории полета. Он обратился к экипажу гражданского самолета. «Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов», — приводит издание его слова. После того как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. «Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Немедленно», — сказал он.