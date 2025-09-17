В Беларуси пенсионер пять суток провел в лесу без еды и воды 1 17.09.2025, 22:27

1,666

Мужчине удалось выжить.

В Беларуси несколько дней искали потерявшегося в лесу пожилого мужчину. Подробностями поделились в Telegram-канале газеты «На страже».

О пропаже пенсионера заявил его брат. Он рассказал, что 66-летний житель Миорского района ушел за ягодами около деревни Малая Ковалевщина и исчез. На тот момент о пенсионере ничего не было известно уже трое суток.

Немедленно приступили к поискам. Люди обследовали квадрат за квадратом, задействовали беспилотник. Однако местность там болотистая, это осложняло поисковую операцию.

И только 16 сентября все усилия наконец-то дали результат: один из сотрудников Миорского РОВД услышал тихий стон в зарослях камыша.

Проведший пять суток в лесу пожилой мужчина очень ослабел и не мог говорить, у него было серьезное переохлаждение. Пенсионера на носилках вытащили оттуда и доставили к медикам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com