В Беларуси пенсионер пять суток провел в лесу без еды и воды

  • 17.09.2025, 22:27
В Беларуси пенсионер пять суток провел в лесу без еды и воды

Мужчине удалось выжить.

В Беларуси несколько дней искали потерявшегося в лесу пожилого мужчину. Подробностями поделились в Telegram-канале газеты «На страже».

О пропаже пенсионера заявил его брат. Он рассказал, что 66-летний житель Миорского района ушел за ягодами около деревни Малая Ковалевщина и исчез. На тот момент о пенсионере ничего не было известно уже трое суток.

Немедленно приступили к поискам. Люди обследовали квадрат за квадратом, задействовали беспилотник. Однако местность там болотистая, это осложняло поисковую операцию.

И только 16 сентября все усилия наконец-то дали результат: один из сотрудников Миорского РОВД услышал тихий стон в зарослях камыша.

Проведший пять суток в лесу пожилой мужчина очень ослабел и не мог говорить, у него было серьезное переохлаждение. Пенсионера на носилках вытащили оттуда и доставили к медикам.

