ЕС: Учения «Запад-2025» не свидетельствуют о стремлении России к миру
- 17.09.2025, 22:39
Евросоюз опубликовал заявление.
Европейский Союз заявил, что следит за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025» и считает их свидетельством неготовности России к миру.
Соответствующее заявление Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности распространила пресс-служба Совета ЕС.
В заявлении говорится, что ЕС «внимательно следит» за стратегическими военными учениями «Запад-2025».
«Учитывая продолжающуюся захватническую войну России против Украины и после неоднократного нарушения воздушного пространства наших государств-членов российскими беспилотными летательными аппаратами, такие учения, как «Запад-2025», не свидетельствуют о стремлении к деэскалации и миру», – говорится там.
В ЕС также считают участие других стран в учениях «предметом серьезной озабоченности с точки зрения безопасности».
«ЕС ожидает, что Россия и Беларусь будут полностью соблюдать свои международные обязательства, в частности Венский документ ОБСЕ 2011 года. ЕС остается бдительным в отношении любых потенциальных угроз безопасности, связанных с учениями «Запад-2025», – говорится в заявлении.