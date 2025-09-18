Из Минска и Гродно запустили автобусы в Варшаву через Латвию 18.09.2025, 14:12

Из белорусской столицы придется ехать минимум 11 часов.

С 12 сентября польский участок границы закрыт, в итоге перевозчики стараются минимизировать неудобства для пассажиров и ищут новые направления. О двух новых рейсах в Варшаву рассказали Office Life представители сервиса «Атлас Бас».

Так, в расписании появились два новых прямых рейса из Минска и Гродно в Варшаву, которые следуют через Латвию.

Правда, путь в этом случае будет неблизкий. По расписанию поездка из Минска в Варшаву займет минимум 11 часов.

Автобус выезжает из Минска в 15:20. В обратном направлении выезд из Варшавы в 22:10.

Билет стоит дороже, чем на привычные рейсы, следующие через Брест, — от 350 рублей. На ближайшие рейсы мест уже нет.

Кроме того, с 22 сентября стартует прямой рейс Гродно — Белосток — Варшава также через Латвию. Выезд из Гродно — в 00:20. В обратный путь автобус отправляется в 8:00. Билет стоит 380 рублей.

В компании добавили, что, возможно, количество прямых рейсов в Польшу через Латвию увеличится. При этом напомнили, что при поездке через эту страну пассажирам необходимо соблюдать ряд условий. Не позднее чем за 48 часов до поездки иностранец обязан заполнить анкету на сайте eta.gov.lv и дождаться электронного письма с подтверждением или отказом во въезде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com