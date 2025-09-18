закрыть
18 сентября 2025, четверг, 20:41
Трамп: Если цены на нефть снизятся – у Путина не будет выбора

По словам президента США, низкие цены на нефть заставят диктатора РФ остановить войну.

Президент США Дональд Трамп считает доходы РФ от продажи энергоресурсов одним из ключевых факторов в вопросе прекращения ее войны против Украины. Об этом Трамп сказал 18 сентября на совместной с британским премьером Киром Стармером пресс-конференции.

Видеозапись опубликована в YouTube Белого дома.

Трампа спросили, не пора ли ввести дополнительные санкции против РФ, учитывая действия нелегитимного российского президента Владимира Путина после их встречи на Аляске, в частности, воздушные атаки на Украину, а также неоднократные признания самого президента США, что Путин его «подвел».

«Все очень просто: если цены на нефть снизятся – у Путина не будет выбора, ему придется выходить из этой войны», – ответил Трамп.

Он отметил, что узнал о том, что некоторые европейские страны до сих пор покупают российскую нефть, и предупредил Индию и Китай о мерах, если они продолжат покупать нефть из РФ.

Трамп добавил, что снижению мировых цен должно способствовать инициированное им увеличение добычи в США.

«Мы это можем сделать. Потому что это не честная игра по отношению к США», – резюмировал американский президент.

