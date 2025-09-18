Трамп: Если цены на нефть снизятся – у Путина не будет выбора 18.09.2025, 20:17

По словам президента США, низкие цены на нефть заставят диктатора РФ остановить войну.

Президент США Дональд Трамп считает доходы РФ от продажи энергоресурсов одним из ключевых факторов в вопросе прекращения ее войны против Украины. Об этом Трамп сказал 18 сентября на совместной с британским премьером Киром Стармером пресс-конференции.

Видеозапись опубликована в YouTube Белого дома.

Трампа спросили, не пора ли ввести дополнительные санкции против РФ, учитывая действия нелегитимного российского президента Владимира Путина после их встречи на Аляске, в частности, воздушные атаки на Украину, а также неоднократные признания самого президента США, что Путин его «подвел».

«Все очень просто: если цены на нефть снизятся – у Путина не будет выбора, ему придется выходить из этой войны», – ответил Трамп.

Он отметил, что узнал о том, что некоторые европейские страны до сих пор покупают российскую нефть, и предупредил Индию и Китай о мерах, если они продолжат покупать нефть из РФ.

Трамп добавил, что снижению мировых цен должно способствовать инициированное им увеличение добычи в США.

«Мы это можем сделать. Потому что это не честная игра по отношению к США», – резюмировал американский президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com