Качиньский предложил перенести посольство России 19.09.2025, 1:00

Оно находится слишком близко к правительственным зданиям Польши.

Лидер оппозиционной польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил перенести посольство России в другое место из-за того, что оно находится слишком близко к правительственным зданиям. Он призвал «положить конец этой ненормальной ситуации», передает польский портал Onet.

Депутат Марцин Оциепа разработал специальную резолюцию, которую внесут в парламент и сейм в ближайшее время. «Мы надеемся, что он не найдет противников в сейме, а если и найдет, то их будет немного», — отметил Качиньский.

Он подчеркнул, что перенести посольство он призывает «в целях контрразведывательной защиты». Он упомянул, что соседнее с посольством здание — это здание Минобороны Польши, а недалеко находится канцелярия премьер-министра Польши.

Здание посольства России по адресу Бельведерская, 49 было построено в 1954 году специально для дипломатической миссии СССР.

