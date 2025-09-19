закрыть
19 сентября 2025, пятница, 3:03
На Комаровке появились первые мандарины

  • 19.09.2025, 2:59
На Комаровке появились первые мандарины

Сколько стоят?

До Нового года еще больше трех месяцев, а главный вкус декабря уже можно попробовать. На Комаровском рынке в Минске появились мандарины, пишет «Смартпресс».

«Это же первые?»

«Да, недавно только завезли!»

На прилавках – мандарины из Испании: за килограмм просят от 12,90 до 14,90 рубля. А за «сладкий, сочный и без косточки» фрукт из ЮАР – 9,90 рубля.

Еще из привычного зимнего ассортимента – хурма. Пока нашли только на одной точке: сорт «Свеча», мелкая, из Узбекистана – такая»“малышка» обойдется в 15,90 рубля за килограмм.

