На Комаровке появились первые мандарины
- 19.09.2025, 2:59
Сколько стоят?
До Нового года еще больше трех месяцев, а главный вкус декабря уже можно попробовать. На Комаровском рынке в Минске появились мандарины, пишет «Смартпресс».
«Это же первые?»
«Да, недавно только завезли!»
На прилавках – мандарины из Испании: за килограмм просят от 12,90 до 14,90 рубля. А за «сладкий, сочный и без косточки» фрукт из ЮАР – 9,90 рубля.
Еще из привычного зимнего ассортимента – хурма. Пока нашли только на одной точке: сорт «Свеча», мелкая, из Узбекистана – такая»“малышка» обойдется в 15,90 рубля за килограмм.