В Минске парня второй раз судили за уклонение от армии 19.09.2025, 5:12

Он не идет служить, так как хочет зарабатывать деньги.

В Минске огласили приговор 22-летнему парню, которого второй раз судили за уклонение от службы в армии. Чем закончился процесс, рассказало госагентство «Минск-Новости».

Обвиняемый в апреле 2025 года по повестке должен был явиться в военкомат на медосвидетельствование. Молодой человек туда так и не пришел. Работникам военкомата он сообщил, что проходит обследование в стационаре.

В отношении юноши возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании вину он полностью признал, сказав, что не проходил медицинские обследования и не явился по повестке в военкомат по причине того, что не хотел служить в армии, — для него якобы важнее было зарабатывать деньги», — пишет госагентство «Минск-Новости».

Помощник прокурора Владислав Войткун, который поддерживал гособвинение, заявил, что молодой человек работает по договору подряда. В марте 2023 года его уже судили по той же статье Уголовного кодекса. Судимость он погасил.

Суд во второй раз признал минчанина виновным в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу и назначил два месяца ареста.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, в Беларуси с судимостью не служат, но уклониста могут призвать в армию еще раз только спустя год после отбытия наказания: эта статья относится к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, и судимость по ней погашается через год.

16 сентября депутаты приняли законопроект, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности за уклонение от «мероприятий по призыву на военную службу, по призыву на воинскую службу, от явки на сборы (занятия)» — если человек заявил органу, ведущему уголовный процесс, о готовности исполнить воинскую обязанность и встал на воинский учет, прошел мероприятия по призыву, явился на сборы или занятия.

