Британская разведка запускает спецпортал в даркнете для вербовки шпионов из России 2 19.09.2025, 7:42

Начиная с пятницы, любой сможет воспользоваться порталом.

Британская разведка MI6 запускает собственный специализированный портал Silent Courier в даркнете для привлечения новых агентов онлайн, в том числе из России.

Об этом сообщает ВВС.

В британском Министерстве иностранных дел отметили, что задача платформы - упростить процесс вербовки и усилить национальную безопасность. Потенциальными объектами для вербовки станут агенты в России и других стран мира.

Ожидается, что о запуске будет официально объявлено в речи, которую утром в пятницу в Стамбуле произнесет действующий руководитель MI6 Ричард Мур.

Накануне пятничного выступления о новом портале, министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что национальная безопасность является первой обязанностью любого правительства и основой Плана изменений премьер-министра.

По ее словам, по мере того как мир меняется и угрозы растут, «мы должны гарантировать, что Великобритания всегда будет на шаг впереди своих противников».

«Наши разведслужбы мирового уровня находятся на передовой этой борьбы, работая за кулисами ради безопасности британцев. Теперь мы усиливаем их усилия передовыми технологиями, чтобы MI6 могла вербовать новых агентов для Великобритании - в России и по всему миру», - сказала Купер.

Издание отмечает, что начиная с пятницы, любой сможет воспользоваться порталом и конфиденциально передать в Великобританию чувствительную информацию, связанную с терроризмом или деятельностью вражеских спецслужб. Инструкции по пользованию порталом будут обнародованы на проверенном YouTube-канале MI6.

Пользователям советуют заходить через надежные VPN и использовать устройства, не связанные лично с ними.

Запуск портала происходит по аналогии с подходом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которое в 2023 году публиковало видео в соцсетях, ориентированные на потенциальных российских агентов.

