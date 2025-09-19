США готовы передать Польше пусковые установки и ракеты Javelin на 780 млн долларов 19.09.2025, 7:54

Стало известно, что еще войдет в пакет.

Госдепартамент США одобрил возможную иностранную военную продажу правительству Польши ракетных систем Javelin на общую сумму около 780 млн долларов.

Об этом сообщает сайт. Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Отмечается, что правительство Польши обратилось с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.

В пакет также войдет также следующее вспомогательное оборудование и услуги:

учебные имитационные ракеты;

блоки охлаждения аккумуляторов;

комплекты инструментов;

запасные части;

обучение и техническая помощь правительства США и подрядчиков;

транспортировка и другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость помощи составляет 780 млн долларов.

«Предложенная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, усиливая безопасность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе», - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что продажа указанного оборудования улучшит способность Польши противодействовать текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся устаревших пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала.

«Это укрепит способность защищать суверенную территорию страны и повысит ее возможности по выполнению требований НАТО. Польша не будет иметь трудностей с интеграцией этих изделий и услуг в собственные Вооруженные силы», - добавили в DSCA.

Главными подрядчиками выступят корпорация RTX и Lockheed Martin.

В Агентстве уточнили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе.

«Реализация этого возможного контракта не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Эта продажа не окажет негативное влияние на уровень оборонной готовности США», - добавили в Пентагоне.

