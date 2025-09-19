«Машина нашлась в России» 2 19.09.2025, 8:23

Минский автохаус дерзко «кинул» десятки клиентов на миллион долларов.

Дано: белорусы поставили машины на комиссионную продажу в минский автохаус, их автомобили попрятали по закоулкам и даже перегнали в другую страну. Менеджеры ушли в подполье. Денег, разумеется, владельцы не получили. В криминальной истории разбиралась «Точка».

«Немец» под арестом

Антон владеет Mercedes-Benz E-Class W211. Вернее, владел.

Поставил машину на комиссию в автохаус «Авалон» — и все закрутилось. Теперь немецкий седан катается в другом городе, а собеседник остался без колес и без денег.

«Авалон» сам связался со мной по объявлению. Предложили лучшие условия — 500 долларов за комиссию, а у других автохаусов запрос был в два раза больше», — начинает потерпевший.

Сошлись на цене в 33 000 рублей.

Мужчина оставил машину в автохаусе 15 июля. Через неделю тачку уже продали, но объявление еще висело в сети. Собеседник начал требовать расчета или возврата машины.

Антон утверждает, что получил на руки только договор купли-продажи. И, что странно, фигурировала там другая фирма, не «Авалон».

Мужчина нашел в договоре адрес нового владельца автомобиля — в Марьиной Горке. Нового хозяина беспокоить не стал — отправился сразу в милицию.

Машину описали, зафиксировали состояние. Теперь новый владелец не может в течение года продавать многострадальный Mercedes-Benz. На том и разъехались.

Напоследок Антон по совету своего юриста написал заявление, чтобы машину передали ему на ответственное хранение.

Из России с любовью

Примерно до марта все было хорошо — автохаус исправно реализовывал машины и платил клиентам.

В середине лета начались странные дела. Владельцы авто до последнего ждали положенный расчет. А когда терпение клиентов кончилось, менеджеры автохауса испарились. На календаре было начало сентября.

Насколько можно разобраться в автомобильной драме, есть три стадии печали. У кого-то техника зависла на стоянке автохауса — опечатана милицией. Эти люди отделались легче всех.

Антону повезло чуть меньше. Но его машина хотя бы осталась в нашей стране, в зоне досягаемости. В худшем положении оказались те, чьи авто ушли в Россию.

Так случилось со Светланой. Продавала через «Авалон» кроссовер Ford Explоrer — за 37 000 рублей. Плюс 1000 долларов автохаус «приклеил» к финальной цене за свои услуги.

«Середина августа. Позвонили и предложили услуги. Автохаус производил хорошее впечатление: крытый паркинг, положительные отзывы в «Яндексе». Когда приехали в салон, там стояли дорогие машины и было довольно-таки многолюдно», — рассказывает Светлана.

Быстро нашелся покупатель. Поставили кроссовер на транзиты. В ГАИ Светлану заботливо сопровождал сотрудник «Авалона».

Жаль, покупатель сорвался, но появился новый — из России. Светлана вдобавок предоставила документы для таможни.

Договор с «Авалоном» еще действует — до 30 сентября. Но в нем нет никакого смысла: менеджер кормил «завтраками», а после перестал брать трубку.

Свою машину Светлана нашла на площадке в Пензе. На авто уже наложен арест.

Дальнейшая судьба Ford Explоrer зависит от того, как слаженно сработают правоохранители двух стран. Действовать нужно быстро, пока кроссовер не растворился на бескрайних просторах соседней России.

Потерпевшие общаются в закрытом канале в Telegram. Там уже больше 100 участников.

МВД проводит проверку автохауса. Ущерб от возможной аферы составил свыше 1 млн долларов.

Журналисты пытались связаться с представителями «Авалона», однако это оказалось невозможно. Показательно, что до этой истории компания на рынке работала не один год.

