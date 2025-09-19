На Покровском направлении у россиян обнаружили серьезную проблему 19.09.2025, 8:35

1,860

В районе Доброполья ВСУ окружают сразу пять бригад РФ.

У российских оккупантов на Покровском направлении в Донецкой области катастрофически не хватает военной техники и транспорта. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало украинское партизанское движение «Атеш».

По данным «Атеш», техники сильно не хватает, в частности, в 1442-м мотострелковом полку российской оккупационной армии, который находится на Покровском направлении.

Там не хватает не только военной техники и автомобилей, но даже мотоциклов. Дело дошло до того, что российские оккупанты забирают транспорт у местных жителей. Кроме того, сами оккупанты стали чаще воровать друг у друга автомобили и мотоциклы.

Транспорт у местных жителей российские солдаты отбирают по приказу командования. Все это приводит к срыву логистики и увеличению потерь среди личного состава.

Нужно отметить, что Покровское направление уже несколько месяцев подряд является самым «горячим» участком фронта. Враг пытается окружить и захватить Покровск.

С этой целью командование оккупационных войск РФ сосредоточило в районе этого города группировку из более 110 тысяч человек.

Особенно серьезная ситуация сложилась в районе Доброполья, где ВСУ пытаются окружить сразу пять бригад оккупационной армии РФ.

По данным ОСГВ «Днепр», на этой неделе враг резко активизировался на Добропольском направлении возле Покровска.

Например, 17 сентября на Добропольском направлении российские оккупанты в два раза увеличили количество штурмов позиций ВСУ. Бои идут возле населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Шахово, Новое Шахово, Владимировка, Сухецкое, Полтавка, Новопавловка и Золотой Колодезь.

