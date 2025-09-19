Лукашенко нанесли неожиданно сильный и болезненный удар Кирилл Сазонов

19.09.2025, 8:54

Диктатор загрустил.

Давайте подведем промежуточные итоги и скорректируем прогнозы потому что за последние два месяца был целый ряд важных позиций.

В центре внимания была встреча Трампа сперва с бункерным, потом с европейскими лидерами и Зеленским. Еще целый ряд заявлений политиков по итогам встреч и переговоров. Встреча президента Зеленского с фракцией «Слуга народа» и описанные им два сценария. Итоги могли быть любыми, особенно по встрече на Аляске, мы не зря нервничали. Но все эти большие события только укрепили мой летний прогноз

Время работает против России. Они сами это уже понимают. Украинский фронт и российская экономика – что окажется крепче. Свой Фонд Национального Благосостояния они проедают очень лихо. Я не буду грузить вас цифрами млн и процентами. Смотрел их все, слушал заявления российских официальных экономистов – плохо везде. Фонд по их мнению закончится в 2026 году, но мне кажется, справятся за 2025

Неожиданно сильный и болезненный удар нанесла Польша, перекрыв границы с Беларусью. Тут начало пригорать не только в Кремле. Загрустил Лукашенко и начал ежедневно терять в деньгах Китай. Министр КНР даже срочно вылетел в Польшу, но решить вопрос не смог, так что дело, мне кажется, не только в прилетевших по Польше дронах и решение принимала не только Варшава. То есть союзники России узнали, что такое плохо жить и реальная блокада. Будут сговорчивее.

Основной прогноз сохраняется. В Кремле кричат про готовность воевать весь 2026 год. И они могут, это правда. Но их экономика посыплется раньше и слишком сильно. Так что в их интересах выйти на мирное соглашение с Украиной до конца 2025 года. Но их главный бункерный вожак со своей отарой пропагандистов хочет выйти красиво. Чтобы представить это, как победу. То есть как минимум – оккупировать до конца года всю Донецкую область. Говорят, что даже есть такой приказ. Но это нереально, разве что у нас все рухнет, а этого нет

Мне кажется, что Путин очень рассчитывал на что-то поменять Донецкую область. И что с таким сценарием или лучшим по выкручиванию Украине рук ему поможет Трамп. Но очень похоже, что на данный момент Дональд Трамп формулирует свое отношение просто – «Дорогой друг, ты всех за…л …»

Кирилл Сазонов, «Телеграм»

