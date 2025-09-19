ВСУ поразили логистический хаб 810-й бригады морпехов РФ
- 19.09.2025, 8:59
Она причастна к военным преступлениям против Украины.
В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли точечный удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному на территории Курской области. В результате атаки россияне понесли значительные потери.
В частности, были уничтожены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами и места скрытого размещения вооружения и военной техники российской бригады. Об этом сообщила пресс-служба ССО.
«В ночь на 18 сентября 2025 года, подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области», – говорится в сообщении.
Почему это важно
810-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Украинская сторона неоднократно фиксировала причастность военнослужащих этого подразделения к военным преступлениям против Украины. В частности, речь идет о казнях пленных украинских военных.
Уничтожение логистического хаба не только нанесло потери в материальном обеспечении российских подразделений, но и стало показательным ударом по одной из самых известных бригад морской пехоты РФ, которую Кремль активно использует в войне против Украины.
«Силы специальных операций: Всегда за чертой!» – подчеркнули защитники.