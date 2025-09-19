закрыть
19 сентября 2025, пятница, 11:01
Россия из-за изменения климата потеряет триллионы рублей

  • 19.09.2025, 9:12
  • 4,164
Россия из-за изменения климата потеряет триллионы рублей

Украинская разведка раскрыла детали.

Российская экономика из-за потепления, где обычно холодно, а также роста экстремальных природных явлений - потеряет триллионы рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

В разведке отметили, что в результате таяния и природных явлений в Арктике уже пострадали до 60% зданий.

«К середине века только потери жилого фонда могут достичь 20,7 млрд долларов, а общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов», - говорится в сообщении.

Как пишет СВРУ, суммарные потери для экономики РФ оцениваются минимум в 5 трлн рублей до 2050 года.

Особенно дорого будет стоить содержание дорог в северных регионах РФ, а именно - от 422 до 865 млрд рублей ежегодно. Под наибольшим риском Чукотка, Якутия и Магаданская область.

Кроме того, проблемы возникают и в агросекторе.

«В южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 млрд рублей в год. Частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит», - сообщает разведка.

Также под угрозой даже цифровая инфраструктура. СВРУ информирует, что к 2050 году до 30% дата-центров в Московской области могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров.

«Уже сегодня убытки от стихийных бедствий составляют 900 миллиардов рублей ежегодно», - сказано в публикации.

Резюмируя в разведке добавили, что Российская Федерация стремительно входит «в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства», а последствия климатических изменений будут только усугублять кризис.

