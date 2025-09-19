Женщина уменьшила свой биологический возраст на 30 лет 17 19.09.2025, 9:20

7,918

Алка Патель

Стало известно, с чего она начинала свое утро.

В возрасте 53 лет врач Алка Патель сумела вернуть свой биологический возраст на 30 лет назад. Нынешнее состояние ее клеток соответствует телу 20-летней женщины.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Издание рассказывает о ее распорядке дня, соблюдение которого позволило женщине вернуть себе физическую молодость.

По словам Патель, она разработала ночной режим, который замедляет старение, позволяя организму восстанавливать клетки, пополнять истощенный уровень энергии и очищать мозг от токсинов.

Перед сном она устанавливает будильник на 21:30, который оповещает о необходимости сделать перерыв, выключив экраны смартфона и ноутбука, прежде чем лечь спать через час.

Это обусловлено тем, что синий свет, который излучают экраны, подавляет мелатонин — гормон, который естественным образом вырабатывается в организме и играет решающую роль в регулировании цикла сна и бодрствования.

С книгой в руке доктор Патель спокойно ложится в постель и готова к 8-часовому сну для восстановления.

Утро

Доктор Патель начинает свое утро с пяти растяжек, которые она удерживает в течение 50 секунд, включая одну, которая работает над равновесием, например, подъемы икр, во время чистки зубов.

Исследование, проведенное с участием 17 000 человек в возрасте от 50 до 75 лет, показало, что люди, которые не могли стоять на одной ноге по крайней мере 10 секунд, имели на 84 процента более высокий риск смерти.

Утром она также практикует свой прием «1-10», который предполагает проведение одной минуты под естественным солнечным светом, а затем 10 секунд постановки цели на день.

Именно тогда она делает свои первые три глотка воды, которые он делает каждые 30 минут в течение остальной части дня — одно исследование показало, что те, кто потребляет меньше жидкости, имеют на 21 процент более высокий риск преждевременной смерти.

В 10 утра доктор Патель первый раз принимает пищу, ограничивая ее восьмичасовым окном, чтобы стимулировать аутофагию — восстановление клеток.

Полдень

После обеда, когда доктор Патель насыщается белком и клетчаткой, она идет на прогулку или бегает, а затем быстро выполняет упражнение с гантелями, которые она держит под своим рабочим столом.

Это помогает перенаправить глюкозу крови к мышцам, снижая риск диабета, контролируя уровень сахара в крови.

Она также обязательно меняет свою осанку, чередуя сидение и стояние за столом каждые 90 минут, чтобы улучшить кровообращение и укрепить здоровье сердца.

Вечер

Вечером доктор Патель практикует благодарность и размышляет о своем дне, чтобы снизить стресс и улучшить когнитивные функции, вводя семь секунд молчания каждые 70 минут.

«В это время важно делать себе комплименты, потому что это высвобождает гормон связи окситоцин», — добавила она.

Доказано, что окситоцин влияет на тот же центр мозга, что и физическая боль, и может играть определенную роль в уменьшении воспаления и чувства одиночества.

После этого — ранний ужин, что дает организму достаточно времени для завершения пищеварения перед сном.

Употребление пищи слишком близко ко времени отхода ко сну связано с проблемами пищеварения, плохим сном и повышенными скачками глюкозы, которые ускоряют процесс старения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com