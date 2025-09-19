Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам 19.09.2025, 9:45

1,442

Уничтожена техника врага.

Украинские разведчики из центра морских операций «Viking» установили ночью на Тендровской косе минные заграждения. Также украинским защитникам удалось уничтожить российского «Витязя» - многоцелевой тягач врага.

Об этом сообщает ГУР МО Украины в Telergam.

«Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций «Viking» Департамента активных действий ГУР МО Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения», - написали в разведке.

Также в ГУР добавили, что украинским бойцам из центра морских операций удалось ликвидировать «помощника» россиян на Тендровской косе - многоцелевой тягач «Витязь».

«В ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 «Витязь», который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, - гусеничный русский «Витязь» уничтожен», - отметили в разведке и добавили, что борьба с вражеской логистикой продолжается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com