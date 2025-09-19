закрыть
19 сентября 2025, пятница, 10:16
Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам

  • 19.09.2025, 9:45
  • 1,442
Бойцы ГУР высадились на Тендровской косе и устроили ловушку оккупантам

Уничтожена техника врага.

Украинские разведчики из центра морских операций «Viking» установили ночью на Тендровской косе минные заграждения. Также украинским защитникам удалось уничтожить российского «Витязя» - многоцелевой тягач врага.

Об этом сообщает ГУР МО Украины в Telergam.

«Успешный рейд на Тендровскую косу - бойцы центра морских операций «Viking» Департамента активных действий ГУР МО Украины совершили очередную ночную высадку и установили на косе минные заграждения», - написали в разведке.

Также в ГУР добавили, что украинским бойцам из центра морских операций удалось ликвидировать «помощника» россиян на Тендровской косе - многоцелевой тягач «Витязь».

«В ловушку спецназовцев военной разведки Украины попал многоцелевой тягач российских оккупантов ДТ-10 «Витязь», который московиты использовали для доставки личного состава, оружия и провизии на вражеские позиции, - гусеничный русский «Витязь» уничтожен», - отметили в разведке и добавили, что борьба с вражеской логистикой продолжается.

