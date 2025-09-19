В столичное Уручье отправили цистерны с питьевой водой

В столичное Уручье отправили цистерны с питьевой водой1
- 19.09.2025, 9:59
Что там случилось?
В части столичного микрорайона Уручье может отсутствовать водоснабжение. Это связано с тем, что утром 19 сентября остановилась насосная станция, сообщил «Минскводоканал». В Уручье отправили автоцистерны с водой.
Около 8.40 19 сентября из-за отключения электроэнергии произошла остановка технологического оборудования насосной станции «Рогачевская».
«В результате отключения у потребителей микрорайона «Уручье» в границах: МКАД — просп. Независимости — ул. Рогачевская — ул. Героев 120-й дивизии — ул. Скорины возможны перебои с водоснабжением», — сообщил «Минскводоканал».
Предприятием направлены автоцистерны с питьевой водой.
Одновременно принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.