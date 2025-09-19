закрыть
В столичное Уручье отправили цистерны с питьевой водой

1
  • 19.09.2025, 9:59
  • 2,356
иллюстративное фото

Что там случилось?

В части столичного микрорайона Уручье может отсутствовать водоснабжение. Это связано с тем, что утром 19 сентября остановилась насосная станция, сообщил «Минскводоканал». В Уручье отправили автоцистерны с водой.

Около 8.40 19 сентября из-за отключения электроэнергии произошла остановка технологического оборудования насосной станции «Рогачевская».

«В результате отключения у потребителей микрорайона «Уручье» в границах: МКАД — просп. Независимости — ул. Рогачевская — ул. Героев 120-й дивизии — ул. Скорины возможны перебои с водоснабжением», — сообщил «Минскводоканал».

Предприятием направлены автоцистерны с питьевой водой.

Одновременно принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

