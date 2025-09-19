В Гродно должникам по коммуналке клеят на двери стикеры с QR-кодом

В Гродно должникам по коммуналке клеят на двери стикеры с QR-кодом1
Не поверите, куда они ведут.
В Гродно прошел рейд по должникам за коммунально-жилищные услуги. Не открывшим двери наклеили стикеры с QR-кодом, который направляет не на сайт МинЖКХ или коммунальных служб, как можно было бы ожидать, а на местный провластный телеканал «Гродно Плюс».
Как рассказали на этом самом канале, чтобы напомнить о последствиях неуплаты по коммуналке, гродненским должникам на двери и электрическом щитке оставляют послание — стикер с QR-кодом, который при сканировании направляет их на новостные материалы «Гродно плюс».
«Там во всех красках наши журналисты рассказывают и показывают последствия безответственного отношения к своим обязанностям», — говорится в сюжете.
Специалисты напомнили, что задолженность за коммунальные услуги может обернуться серьезными последствиями. После предупреждения у должника есть всего пять дней, чтобы заплатить. Если этого не происходит, коммунальники вправе ограничить или полностью приостановить предоставление услуг. На 1 сентября 2025 года в Гродно уже более 300 адресов остались без электричества и канализации.
Оплатить счета за ЖКУ необходимо до 25 числа каждого месяца. Если долг копится два и более месяцев, жильцы рискуют остаться без света и канализации. А если задолженность не погашается полгода, начинается процесс выселения.
Юристы поясняют: когда речь идет о жильцах общежитий, сведения о долгах передаются в аварийно-диспетчерскую службу. Там направляют официальное уведомление. Если и после этого долг не закрыт, дело передается в суд с требованием выселить должника без предоставления другого жилья.