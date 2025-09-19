закрыть
19 сентября 2025, пятница, 11:02
Сколько стоит добраться из Минска до Варшавы после закрытия границы?

  • 19.09.2025, 10:17
  • 1,600
Сколько стоит добраться из Минска до Варшавы после закрытия границы?

Все решает удача.

Учения окончились, польская граница не открылась. Devby посмотрел, сколько сейчас стоит путешествие из Беларуси в Польшу и обратно.

Окончание военных учений, как и намекала польская сторона, не повлекло за собой открытие границы. Автобусные перевозчики продлили отмену рейсов в Польшу до 25 сентября, однако и эта дата ничего не обещает. Между тем те, кому очень надо, продолжают искать возможность выехать в ЕС и обратно. Сколько стоят сейчас оставшиеся варианты?

Автобус+автобус или автобус. От 84 евро

Несмотря на объявленную отмену всех-всех рейсов до 25 сентября, на онлайн-сервисах по-прежнему можно найти отдельные активные рейсы Минск — Варшава на ближайшие дни. Например, в продаже есть билеты на 19 сентября отправлением 15.20 у Intercars и Atlasbus (Infobus честно выдает ноль рейсов по 25 сентября включительно), с 23 сентября к ним добавляются билеты на 7.00 у Intercars.

Цены — 267–504 рубля. Но обольщаться не надо: как объясняет сервис, такие рейсы отменяют в день отъезда.

Очевидным решением кажется доехать из Минска до Вильнюса и там пересесть на автобус Вильнюс — Варшава. Вот только все распродано, редкие билеты начинаются в конце сентября. Стоят от 270 до 825 рублей. На рейсы с 1 октября билетов больше, и они дешевле — от 250 рублей. Уехать из Вильнюса в Минск куда проще: билеты есть хоть на завтра. От 220 рублей.

Из Вильнюса в Варшаву много автобусов, билеты — от 24 до 47 евро. То есть если повезет и поймаете условно дешевый, за 75 евро, билет до Вильнюса (а помните времена, когда он стоил 11 евро?), дорогу до Варшавы можно уложить в 100 евро. Возможную ночевку в Вильнюсе не учитываем.

Некоторые перевозчики предлагают рейсы прямо до Польши через Литву и даже Латвию. У Ecolines это все стыковочные варианты с пересадкой в Вильнюсе или Мариямполе за 468 рублей.

А вот BayerTrans предлагает небанальный маршрут через Латвию. За 17 часов и 300 BYN (то есть 84 евро) обещает довезти до Варшавы Заходней. При этом никакой Риги по пути (а она и не по пути вовсе) не будет. Маршрут — сквозной до Варшавы, от Латвии — только погранпереход.

Пассажиров предупреждают, для прохождения границы они должны зарегистрироваться на eta.gov.lv не позже 48 часов до въезда в Латвию.

Пока журналисты писали этот текст, последний билет в Варшаву через Латвию на 26 сентября кто-то купил, на более поздние даты билеты появятся, если перевозчик продлит этот рейс.

Система показывает три свободных места на автобус Варшава — Минск 27 сентября, который тоже следует через Латвию. Полный маршрут — Познань — Гомель, перевозчик — BS ЧТУП «Трасса Е 95», цена — 418 рублей.

Поезд + автобус. От 137 евро

Давно оцененный белорусами маршрут «поезд до Калининграда + автобус в Польшу» в эти дни еще более востребован. Главное не отчаиваться, если rw.by показывает, что билетов на отрезке «Минск — Калининград» нет — они появляются за пару дней до нужной даты.

Место в плацкарте стоит 282−367 рублей, в купе — 502−684 рубля. Автобус Калининград — Варшава — от 250 злотых. Если купить самый дешевый билет на поезд, то вся дорога обойдется в 137 евро.

Дороже и дольше, чем раскупленным автобусом через Латвию, зато полпути вы лежите на полке и пьете чаек.

Самолет + автобус. От 140 евро

Маршрут такой же, только вместо стекла и подстаканников (кстати, они еще существуют?) — бумажные стаканчики «Белавиа». Когда Польша только объявила о своем намерении, билеты на самолет Минск — Калининград можно было купить дешевле 300 рублей. Потом они подорожали, но не в разы. Цены постоянно меняются, поэтому надо отслеживать.

К примеру, билет на 19 сентября накануне можно взять за 293 рубля (без багажа). А ведь это столько же, сколько самый дешевый поезд.

Зато на субботу, 20 сентября, полет в 2,5 раза дороже. А на следующий день снова терпимо.

В общем, если повезет, добраться этим путем до Варшавы можно за 140 евро. Ну, или значительно дороже, если выберете дорогой билет. Утешением пусть служит то, что в высокие тарифы уже включен багаж.

Понятно, что из Калининграда еще проще и дешевле добраться до Гданьска. Но это уже несущественные детали, когда вы пересекли польскую границу.

