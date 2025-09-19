закрыть
19 сентября 2025, пятница, 11:02
Рэшфорд отличился дублем против «Ньюкасла»

  • 19.09.2025, 10:21
Маркус Рэшфорд

Это его дебютные голы за «Барселону».

Арендованный у «Манчестер Юнайтед» нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд отметился дебютными голами за каталонцев в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:0), пишет «Трибуна».

Сначала он отличился на 58-й минуте с передачи Жюля Кунде. А потом удвоил преимущество своей команды на 67-й минуте.

В этом сезоне Рэшфорд забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 5 матчах за «Барселону». Статистика 27-летнего англичанина (здесь).

