Рэшфорд отличился дублем против «Ньюкасла»
- 19.09.2025, 10:21
Это его дебютные голы за «Барселону».
Арендованный у «Манчестер Юнайтед» нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд отметился дебютными голами за каталонцев в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:0), пишет «Трибуна».
Сначала он отличился на 58-й минуте с передачи Жюля Кунде. А потом удвоил преимущество своей команды на 67-й минуте.
В этом сезоне Рэшфорд забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 5 матчах за «Барселону». Статистика 27-летнего англичанина (здесь).