Будут серьезные последствия 1 Петр Олещук

19.09.2025, 10:25

1,964

Циничная позиция Роберта Фицо под прикрытием «национального интереса».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо недавно дал понять, что его страна не будет поддерживать новые санкции против России, намекая на некие «выгоды» для Словакии, которыми он руководствуется. Также Фицо усомнился в эффективности нынешней санкционной политики, мол, если 18 пакетов санкции не остановили Россию, то почему остановит 19-й?

Фицо увязал поддержку санкций с рядом условий, напрямую не связанных с войной. Он потребовал, чтобы Еврокомиссия смягчила жёсткие климатические цели и учла нужды словацкого автопрома и тяжёлой промышленности, а также предложила меры по снижению цен на электроэнергию. Фактически Братислава поставила Брюсселю ультиматум: санкции получат одобрение лишь после выполнения этих требований.

Подобная позиция выглядит цинично и манипулятивно, ведь под лозунгом «национального интереса» она подрывает основы европейской солидарности. Европейский cоюз может противостоять агрессору только единым фронтом, разделяя издержки. Заявляя, что Словакия поддержит санкции лишь в том случае, если они ей не навредят, Фицо отвергает принцип общего бремени. Это подыгрывает тезису Кремля о том, что санкции вредят Евросоюзу больше, чем самой России.

Однако такая тактика небезопасна. Во имя сиюминутной выгоды Фицо ослабляет общий фронт против агрессии, подрывая коллективную безопасность. Сам он признался, что тормозил 18-й пакет санкций ради гарантий газовых поставок. Более того, он назвал план Евросоюза отказаться от российского топлива «огромной ошибкой». Неудивительно, что соседи Словакии по ЕС встревожены. Премьер Чехии Петр Фиала призвал Братиславу не разрушать единство Европы в противостоянии агрессору и напомнил о ее ответственности перед общими ценностями свободы и солидарности.

Позиция Фицо объективно выгодна Москве, поскольку ослабляет давление на Кремль и сеет раздор среди союзников. Недаром его тезисы совпадают с риторикой российских официальных лиц. Словацкий лидер сразу же после своего избрания взял курс на сближение с Москвой. Он прекратил военную помощь Украине и неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Одновременно Фицо утверждает, что санкции наносят Европе больший ущерб, чем России, и выступает против военной помощи Киеву, заявляя, будто она лишь затягивает войну. Это практически дословно повторяет кремлёвскую пропаганду, где агрессор выставляется миротворцем, а вина за продолжение конфликта перекладывается на Запад.

Риторику Роберта Фицо можно считать пророссийской манипуляцией по нескольким причинам:

Легитимизация капитуляции. Призыв добиться «мира» ценой отказа от поддержки Украины фактически означает согласиться на условия агрессора. Такая логика лишь поощряет Москву продолжать давление.

«Национальный интерес» как ширма. Апеллируя к интересам народа, Фицо использует их как прикрытие для отказа от моральных обязательств перед союзниками. Однако настоящие интересы Словакии заключаются в долгосрочной безопасности Европы, а не в краткосрочной выгоде. Ссылки на «ущерб экономике» служат удобным предлогом. Показательно, что парламент прямо призвал под этой вывеской сопротивляться санкциям.

Подрыв единства ЕС. Вето Братиславы затормаживает согласование новых санкций, требующих единогласия. Когда одна страна ставит ультиматум, остальные вынуждены смягчать общие меры давления. Такой раскол – это именно то, на что рассчитывает Кремль.

Случай Роберта Фицо тревожный пример того, как под флагом «национального интереса» продвигаются нарративы, выгодные Кремлю и подрывающие единство Европы. И последствия подобных действий могут быть гораздо серьезнее.

Основа нынешней Европы – это идея солидарности, когда все сообща решают общие проблемы. В том числе и проблемы безопасности, откуда и происходит НАТО. Небольшие экономики средних европейских стран, к числу которых принадлежит и Словакия, могут что-то предложить внешнему миру только действуя сообща, только сообща они могут претендовать на международную роль. То же касается и безопасности, которая в случае той же Словакии может быть только коллективной. Неужели некая дешевая российская нефть может быть адекватным эквивалентом разрушения всей системы, на которой зиждется благополучие и Словакии, и всей Восточной Европы?

Но такие политики как Фицо убеждают своих граждан, что это так. Что можно разрушать длительные связи ради кратковременных выгод. И это будет иметь серьезные последствия не для одной Словакии.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com