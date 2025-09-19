закрыть
19 сентября 2025, пятница
Сильвестр Сталлоне: Технологии могут сделать меня 18-летним

2
  • 19.09.2025, 10:27
Актер предложил снять приквел «Рэмбо» с помощью ИИ.

Голливудская легенда Сильвестр Сталлоне признался, что у него была идея для приквела «Рэмбо», в котором его самого омолодили бы с помощью искусственного интеллекта, пишет Varitey (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Сталлоне, он предлагал создать историю молодого Джона Рэмбо, используя современные технологии: «ИИ достаточно развит, чтобы показать меня 18-летним в Сайгоне. Это не так уж сложно».

Актер подчеркнул, что сыграть Рэмбо другому актеру будет крайне сложно, ведь зрители прочно ассоциируют эту роль именно с ним. «Это всегда преодоление предвзятости. Я сам сталкивался с этим, когда снимался в ремейках», — отметил он.

Тем временем другой проект, связанный со Сталлоне, уже в производстве. Режиссер Питер Фаррелли снимает драму о создании культового фильма «Рокки». Главную роль исполнит Энтони Ипполито. Однако сам Сталлоне признался, что узнал о фильме из новостей и участия в нем не принимает.

Помимо этого, актер готовит к выходу мемуары «Шаги» («The Steps»), которые выйдут 5 мая. В книге он расскажет о своем пути от приезда в Нью-Йорк в 1969 году до триумфа «Рокки» на «Оскаре» в 1977-м, а также поделится опытом борьбы, творчества и упорства.

Наконец, поклонников ждет и возвращение актера на экраны в третьем сезоне сериала «Король Талсы» стартует 21 сентября и уже продлен на четвертый сезон.

