«Польша выдвинула Лукашенко конкретные условия»
- 19.09.2025, 10:36
- 3,560
Есть несколько требований.
Об этом сайту Charter97.org рассказал кандидат философских наук, руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко, комментируя решение Польши закрыть границу с Беларусью:
— Польша четко формулирует: вопрос границы — это не про торговлю, а про безопасность. Варшава напоминает о провокациях Минска и деструктивных действиях Москвы, в частности о нарушениях воздушного пространства российскими беспилотниками.
«Безопасность» в польском понимании означает несколько вещей:
• прекращение гибридных атак через искусственно организованное миграционное давление;
• отсутствие военных провокаций и угроз для территории Польши;
• снижение риторики враждебности, которая подпитывает конфликт.
Сикорский прямо сказал: пока через границу «бродят ватаги псевдобеженцев, подгоняемые Лукашенко», об открытии переходов не может быть и речи. То есть ключевое условие — гарантия, что граница больше не будет использоваться как инструмент шантажа.
Польша признает, что удержание границы закрытой дорого обходится самой Варшаве, но подчеркивает: безопасность важнее любых экономических потерь.