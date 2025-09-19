закрыть
19 сентября 2025, пятница, 11:02
На российских НПЗ началась паника после украинских атак

  • 19.09.2025, 10:53
На российских НПЗ началась паника после украинских атак

Опубликованы уникальные кадры.

Во временно оккупированном Россией Мариуполе зафиксировали переброску систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом россияне пытаются защитить свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от украинских атак.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано перемещение эшелонированной ПВО ближе к Ростовской области. Целая колонна систем ПВО Тор въехала в город и проследовала в укрытие», — прокомментировал Андрющенко видео.

Он также подчеркнул, что это впервые, когда российские захватчики перемещают «целую толпу» систем ПВО, а не одиночные машины. Более того, днем, а не ночью.

«Россиянам стало очень тревожно. Уникальные кадры», — отметил Петр Андрющенко.

В ночь на 14 сентября украинские дроны нанесли удар по Киришскому НПЗ, в результате чего произошел пожар.

