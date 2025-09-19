На российских НПЗ началась паника после украинских атак
- 19.09.2025, 10:53
Опубликованы уникальные кадры.
Во временно оккупированном Россией Мариуполе зафиксировали переброску систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом россияне пытаются защитить свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от украинских атак.
Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем (Telegram-канале https://t.me/andriyshTime/43689).
«Зафиксировано перемещение эшелонированной ПВО ближе к Ростовской области. Целая колонна систем ПВО Тор въехала в город и проследовала в укрытие», — прокомментировал Андрющенко видео.
Он также подчеркнул, что это впервые, когда российские захватчики перемещают «целую толпу» систем ПВО, а не одиночные машины. Более того, днем, а не ночью.
«Россиянам стало очень тревожно. Уникальные кадры», — отметил Петр Андрющенко.
В ночь на 14 сентября украинские дроны нанесли удар по Киришскому НПЗ, в результате чего произошел пожар.