На российских НПЗ началась паника после украинских атак 19.09.2025, 10:53

Опубликованы уникальные кадры.

Во временно оккупированном Россией Мариуполе зафиксировали переброску систем противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом россияне пытаются защитить свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от украинских атак.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем (Telegram-канале https://t.me/andriyshTime/43689).

«Зафиксировано перемещение эшелонированной ПВО ближе к Ростовской области. Целая колонна систем ПВО Тор въехала в город и проследовала в укрытие», — прокомментировал Андрющенко видео.

Он также подчеркнул, что это впервые, когда российские захватчики перемещают «целую толпу» систем ПВО, а не одиночные машины. Более того, днем, а не ночью.

«Россиянам стало очень тревожно. Уникальные кадры», — отметил Петр Андрющенко.

В ночь на 14 сентября украинские дроны нанесли удар по Киришскому НПЗ, в результате чего произошел пожар.

