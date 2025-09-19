Белорусский режим высылает чешского дипломата 19.09.2025, 10:56

В МИД вызвали представителя Польши.

Официальный Минск объявил персоной нон грата чешского советника посольства. Дипломат должен покинуть Беларусь в течение 72 часов. Как подчеркнул официальный представитель МИД Беларуси Руслан Воронков, это ответный шаг на высылку белорусского дипломата из Чехии.

«Как вам уже известно, недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным основаниям предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника», — передает БелТА слова Воронкова.

Кроме того, сегодня в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши. По данным внешнеполитического ведомства, с ним состоялся обстоятельный разговор о текущем состоянии белорусско-польских отношений. При этом подчеркивается, что вопрос о высылке польского дипломата не поднимался.

Напомним, ранее Чехия выслала белорусского дипломата, причастного к шпионской сети КГБ.

