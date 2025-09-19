«Для россиян уже готовится три «котла» 19.09.2025, 11:00

Военный эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ в районе Покровска.

В Донецкой области продолжается контрнаступление ВСУ. Украинским защитникам там уже удалось освободить 7 населенных пунктов. У противника возникают серьезные проблемы.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что на Добропольском направлении сейчас происходит самая масштабная контратакующая операция. По его словам, потенциально, там для россиян уже готовится три «котла», то есть три окружения.

Какие у России проблемы вблизи Доброполья?

Сергей Кузан отметил, что операция Сил обороны, которая уже продолжается второй месяц, не позволяет подразделением оккупационных войск деблокировать свои силы, которые сейчас в окружении.

«Конечно, мы не увидим результатов в ближайшие дни, но в течение следующих недель или, возможно, месяцев мы будем наблюдать проблемы у российских войск. Они будут вынуждены на это направление перебрасывать свои лучшие штурмовые подразделения, в частности десантно-штурмовые войска и подразделения морской пехоты», – сказал он.

Враг, вероятно, будет отправлять дополнительные силы в Донецкую область именно с Сумского направления. Все для того, чтобы исправить критическую ситуацию, которая сложилась вблизи Доброполья.

Что изменилось на Добропольском направлении: смотрите на карте

Россия на этом направлении понесла уже более 1000 потерь среди личного состава, примерно 100 человек сдались в плен. Соотношение потерь россиян и украинцев 5 к 1.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что наши штурмовые подразделения на Добропольском направлении выполняют чрезвычайно ювелирную работу, сохраняя личный состав.

У россиян возникла проблема с быстрой переброской резервов, ведь все больше Силы обороны наносят удары по вражеским командным и логистическим центрам. Кроме того, есть и удары по российской железной дороге, в частности было уничтожено 15 цистерн топлива.

Кузан подчеркнул, что это создало перебои в обеспечении вражеских группировок на Сумском и Харьковском направлениях. Кроме этого, общие планы Владимира Путина по оккупации значительной части наших территорий не удалось воплотить. Более того Силы обороны, перейдя к контратакующим действиям, создав критическую ситуацию для врага, хотя у него и есть существенное преимущество в живой силе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com