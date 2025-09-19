Белорусы неделями ждут посылок с Wildberries

Белорусы неделями ждут посылок с Wildberries1
- 19.09.2025, 11:08
- 3,094
В чем причина.
Белорусы жалуются, что неделями ждут посылки с Wildberries. Компания прокомментировала для telegraf.news, что происходит на их складе под Минском. Ранее продавцы показали огромные очереди, а клиенты пожаловались на задержки заказов.
Пресс-секретарь Wildberries в Беларуси Ксения Куницкая пояснила, что в компании «наблюдают значительное увеличение спроса и возросшую динамику в объемах заказов со стороны покупателей». Это связывают с «активной работой по популяризации на Wildberries белорусских товаров и привлечению на платформу отечественных производителей, включая государственные предприятия».
«Как следствие, более чем вдвое вырос поток товаров, направляемых на склады и сортировочные центры Wildberries в Беларуси, что создало повышенную нагрузку на инфраструктуру», — отметила она.
По словам представителя WB, сейчас компания «реализует комплекс мер для стабилизации ситуации». Для разгрузки приемки и уменьшения очереди там пообещали «привлечь дополнительные ресурсы на склады».