Белорусы неделями ждут посылок с Wildberries

В чем причина.

Белорусы жалуются, что неделями ждут посылки с Wildberries. Компания прокомментировала для telegraf.news, что происходит на их складе под Минском. Ранее продавцы показали огромные очереди, а клиенты пожаловались на задержки заказов.

Пресс-секретарь Wildberries в Беларуси Ксения Куницкая пояснила, что в компании «наблюдают значительное увеличение спроса и возросшую динамику в объемах заказов со стороны покупателей». Это связывают с «активной работой по популяризации на Wildberries белорусских товаров и привлечению на платформу отечественных производителей, включая государственные предприятия».

«Как следствие, более чем вдвое вырос поток товаров, направляемых на склады и сортировочные центры Wildberries в Беларуси, что создало повышенную нагрузку на инфраструктуру», — отметила она.

По словам представителя WB, сейчас компания «реализует комплекс мер для стабилизации ситуации». Для разгрузки приемки и уменьшения очереди там пообещали «привлечь дополнительные ресурсы на склады».

