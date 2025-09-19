Спасая сальдо, встретишься и с Сальдо Алесь Гудия

19.09.2025, 11:23

3,274

Лукашенко отчаянно пытается исправить ситуацию в экономике.

Белорусская пропаганда продолжает рисовать картину стабильной экономики, но на самом деле властям приходится искать любые рынки сбыта — даже самые сомнительные. В последние месяцы Минск открыто активизировал торговлю с оккупированными Россией землями Украины. Сегодня Александр Лукашенко согласен сотрудничать с теми, кому еще недавно было неприлично подавать руку. Что подтвердила его встреча в Минске 15 сентября с главой оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо.

Без оглядки на репутацию

Белорусская экономика с трудом выдерживает санкционные удары и снижение спроса. Внешнеторговый дефицит стремительно растет: в январе — июле он составил 3,5 млрд долларов (почти в полтора раза больше, чем годом ранее).

Это означает, что импорт растет быстрее, чем экспорт. Причины очевидны: спрос на белорусское падает, причем даже в России.

Изоляция Беларуси после 2020 года и участие в войне на стороне Москвы привели к падению репутации, что отражается не только на политиках, но и на бизнесе. Поэтому чем дальше, тем меньше боятся они новых репутационных потерь.

После 2022 года активизация торговых связей с Венесуэлой, Сирией, Северной Кореей соседствует уже с бизнесом на оккупированных территориях Украины. Главное — хотя бы краткосрочно поддержать загрузку предприятий. Но — «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Сотрудничество с оккупационными администрациями вряд ли приносит устойчивые и долгосрочные выгоды. Эти регионы нуждаются в огромных дотациях из российского бюджета и сами по себе не являются прибыльным рынком.

Впрочем, это укладывается в лозунг Лукашенко идти туда, «где нас не знают, где нас ждут», и отражает надежду получить хоть часть российского бюджетного пирога.

Правда, усиливаются и риски. Да, новые каналы обхода санкций и серые схемы могут облегчить уход от западного контроля, но одновременно углубляют зависимость от России. А еще за подобные сделки могут ввести новые санкции.

Херсонский гость сулит рай под украинскими дронами

Визит главы оккупационной администрации Херсонщины в Минск и его встреча с Лукашенко стали наглядной иллюстрацией новой политической реальности, в которой сегодня обнаруживает себя Беларусь.

Ранее подобные визиты были, но официальная белорусская пропаганда их стыдливо ретушировала или вовсе скрывала.

Сейчас все в открытую. В местах, где еще не утихли боевые действия («Не просто постреливают, а идет война совсем на вашей земле», — отметил Лукашенко на встрече с Сальдо), белорусам предлагают выращивать овощи, строить курорты и рекреационные объекты.

Между тем Минск таким образом фактически легитимирует российскую власть на этих территориях, что вызывает понятное возмущение в Киеве, делает режим Лукашенко еще более токсичным.

И это часть цены, которую вынужден платить Минск за поддержку со стороны восточной соседки, одна из многочисленных уступок Москве, на которые сейчас вынужден идти Лукашенко. Деваться некуда.

Зараза серых схем расползается

Предложение Сальдо строить на оккупированной земле белорусские санатории — это открытое приглашение в серую экономическую зону. Каждый очередной контракт с «новыми регионами» России отдаляет Беларусь от возможности полноценно вернуться на мировую экономическую арену.

Приезд «губернатора Херсонской области» — лишь эпизод в процессе сотрудничества Минска с Москвой времен так называемой СВО. Год назад Лукашенко публично встречался с главой «днр» Денисом Пушилиным. Обсуждали поставки туда продовольствия и даже создание сборочных производств белорусской техники («МАЗ», «Амкодор»).

В Крыму белорусское присутствие тоже заметно. Там продолжает работать санаторий «Беларусь», принадлежащий управлению делами Лукашенко. И белорусские фирмы даже в условиях западных санкций и налетов украинских дронов организуют автобусные туры на полуостров через Крымский мост.

Вероятно, белорусские чиновники понимают, что краткосрочные успехи на этих рынках могут обернуться долговременными потерями. Но Кремль методично втягивает «младшего брата» в эти авантюры. Да и выживать как-то надо.

Печально и то, что чем сильнее привыкает экономика работать на теневых схемах, тем быстрее они будут распространяться уже внутри самой Беларуси.

Подавив протесты 2020 года, режим привел экономику в ловушку санкций и зависимости. С одной стороны, нужны хоть какие-то объемы сделок, чтобы загрузить производство, с другой — страна окончательно теряет свободу выбора контрагентов.

Она вынуждена налаживать торговлю с теми, кто готов покупать, даже если это самые сомнительные партнеры.

* * *

Ставка режима на торговлю с оккупированными регионами — это не временное решение, а новый этап вынужденной стратегии Минска.

И хотя расширение подобных связей все дальше уводит страну на периферию мировой экономики, власти Беларуси продолжают идти по этому пути, видимо, полагая, что расплачиваться за последствия придется уже следующему поколению руководителей. И не только руководителей.

Алесь Гудия, «Позiрк»

