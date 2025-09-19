закрыть
Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир

  • 19.09.2025, 11:29
  • 1,292
Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир

Стартовый тур принес несколько неожиданных результатов.

Стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26 принес несколько неожиданных результатов и вообще стал неплохим запевом, что обещает интересный турнир в дальнейшем.

О главном в первом туре турнира - рассказывает РБК-Украина.

Разгромы и лидеры

Из 18-ти поединков на старте, 4 завершились вничью, в 14-ти случаях - победила одна из команд.

В четырех матчах зафиксированы разгромные победы. Бельгийский «Брюгге» и португальский «Спортинг» разбили своих соперников с разницей в три мяча, немецкий «Айнтрахт» и французский ПСЖ - в четыре. Именно эти клубы сейчас являются лидерами в общей турнирной таблице.

Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура

Вторник, 16 сентября

«Атлетик» (Испания) - «Арсенал» (Англия) - 0:2

ПСВ (Нидерланды) - «Юнион» (Бельгия) - 1:3

«Бенфика» (Португалия) - «Карабах» (Азербайджан) - 2:3

«Реал» (Испания) - «Марсель» (Франция) - 2:1

«Тоттенхэм» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) - 1:0

«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» Д (Германия) - 4:4

Среда, 17 сентября

«Олимпиакос» (Греция) - «Пафос» (Кипр) - 0:0

«Славия» (Чехия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:2

«Аякс» (Нидерланды) - «Интер» (Италия) - 0:2

«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) - 3:1

«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания) - 3:2

ПСЖ (Франция) - «Аталанта» (Италия) - 4:0

Четверг, 18 сентября

«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» (Франция) - 4:1

«Копенгаген» (Дания) - «Байер» (Германия) - 2:2

«Айнтрахт» (Германия) - «Галатасарай» (Турция) - 5:1

«Манчестер Сити» (Англия) - «Наполи» (Италия) - 2:0

«Ньюкасл» (Англия) - «Барселона» (Испания) - 1:2

«Спортинг» (Португалия) - «Кайрат» (Казахстан) - 4:1

Турнирная таблица, топ-14

«Айнтрахт» - 3 очка (мячи - 5:1)

ПСЖ - 3 (4:0)

«Брюгге» - 3 (4:1)

«Спортинг» - 3 (4:1)

«Юнион» - 3 (3:1)

"Бавария» - 3 (3:1)

«Арсенал» - 3 (2:0)

«Интер» - 3 (2:0)

«Манчестер Сити» - 3 (2:0)

«Карабах» - 3 (3:2)

«Ливерпуль» - 3 (3:2)

«Барселона» - 3 (2:1)

«Реал» - 3 (2:1)

«Тоттенхэм» - 3 (1:0)

Лучшие бомбардиры

Ни одному футболисту не удалось сделать хет-трик или забить больше. Однако сразу девять игроков отметились дублями. Они после стартовых поединков и возглавляют бомбардирскую гонку.

Лучшие бомбардиры ЛЧ:

Гарри Кейн («Бавария») - 2

Килиан Мбаппе («Реал») - 2

Йонатан Буркардт («Айнтрахт») - 2

Маркос Льоренте («Атлетико») - 2

Маркюс Тюрам («Интер») - 2

Юссуфа Мбоджи («Славия») - 2

Маркус Рашфорд («Барселона») - 2

Душан Влахович («Ювентус») - 2

Франсишку Тринкан («Спортинг») - 2

Когда следующий тур

Матчи 2-го тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября и 1 октября.

«Бенфика» Трубина и Судакова встретится в Лондоне с «Челси». ПСЖ Забарного - в гостях сыграет с «Барселоной».

«Реал» Лунина - посетит «Кайрат», «Олимпиакос» Яремчука - «Арсенал», а «Карабах» Кащука - дома примет «Копенгаген».

