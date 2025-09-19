Лига чемпионов: кто возглавляет таблицу и кто лучший бомбардир
- 19.09.2025, 11:29
- 1,292
Стартовый тур принес несколько неожиданных результатов.
Стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26 принес несколько неожиданных результатов и вообще стал неплохим запевом, что обещает интересный турнир в дальнейшем.
О главном в первом туре турнира - рассказывает РБК-Украина.
Разгромы и лидеры
Из 18-ти поединков на старте, 4 завершились вничью, в 14-ти случаях - победила одна из команд.
В четырех матчах зафиксированы разгромные победы. Бельгийский «Брюгге» и португальский «Спортинг» разбили своих соперников с разницей в три мяча, немецкий «Айнтрахт» и французский ПСЖ - в четыре. Именно эти клубы сейчас являются лидерами в общей турнирной таблице.
Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура
Вторник, 16 сентября
«Атлетик» (Испания) - «Арсенал» (Англия) - 0:2
ПСВ (Нидерланды) - «Юнион» (Бельгия) - 1:3
«Бенфика» (Португалия) - «Карабах» (Азербайджан) - 2:3
«Реал» (Испания) - «Марсель» (Франция) - 2:1
«Тоттенхэм» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) - 1:0
«Ювентус» (Италия) - «Боруссия» Д (Германия) - 4:4
Среда, 17 сентября
«Олимпиакос» (Греция) - «Пафос» (Кипр) - 0:0
«Славия» (Чехия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:2
«Аякс» (Нидерланды) - «Интер» (Италия) - 0:2
«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) - 3:1
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания) - 3:2
ПСЖ (Франция) - «Аталанта» (Италия) - 4:0
Четверг, 18 сентября
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» (Франция) - 4:1
«Копенгаген» (Дания) - «Байер» (Германия) - 2:2
«Айнтрахт» (Германия) - «Галатасарай» (Турция) - 5:1
«Манчестер Сити» (Англия) - «Наполи» (Италия) - 2:0
«Ньюкасл» (Англия) - «Барселона» (Испания) - 1:2
«Спортинг» (Португалия) - «Кайрат» (Казахстан) - 4:1
Турнирная таблица, топ-14
«Айнтрахт» - 3 очка (мячи - 5:1)
ПСЖ - 3 (4:0)
«Брюгге» - 3 (4:1)
«Спортинг» - 3 (4:1)
«Юнион» - 3 (3:1)
"Бавария» - 3 (3:1)
«Арсенал» - 3 (2:0)
«Интер» - 3 (2:0)
«Манчестер Сити» - 3 (2:0)
«Карабах» - 3 (3:2)
«Ливерпуль» - 3 (3:2)
«Барселона» - 3 (2:1)
«Реал» - 3 (2:1)
«Тоттенхэм» - 3 (1:0)
Лучшие бомбардиры
Ни одному футболисту не удалось сделать хет-трик или забить больше. Однако сразу девять игроков отметились дублями. Они после стартовых поединков и возглавляют бомбардирскую гонку.
Лучшие бомбардиры ЛЧ:
Гарри Кейн («Бавария») - 2
Килиан Мбаппе («Реал») - 2
Йонатан Буркардт («Айнтрахт») - 2
Маркос Льоренте («Атлетико») - 2
Маркюс Тюрам («Интер») - 2
Юссуфа Мбоджи («Славия») - 2
Маркус Рашфорд («Барселона») - 2
Душан Влахович («Ювентус») - 2
Франсишку Тринкан («Спортинг») - 2
Когда следующий тур
Матчи 2-го тура Лиги чемпионов состоится 30 сентября и 1 октября.
«Бенфика» Трубина и Судакова встретится в Лондоне с «Челси». ПСЖ Забарного - в гостях сыграет с «Барселоной».
«Реал» Лунина - посетит «Кайрат», «Олимпиакос» Яремчука - «Арсенал», а «Карабах» Кащука - дома примет «Копенгаген».