«Лукашенко может повторить сталинский финал» 8 19.09.2025, 11:33

4,890

Коллаж: "Зеркало"

Номенклатура уж точно наелась власти правителя.

Политолог Александр Класковский в статье для «Белсата» размышляет о возможных сценариях будущего белорусского режима:

— Лукашенко, который цепляется за власть руками и ногами, вполне может повторить в каком-то варианте сталинский финал. Речь не о конкретных болезнях, а о неумолимых биологических законах, перед которыми бессильны и самые заядлые спортсмены.

И лукашенковская прокрастинация в вопросе транзита власти может привести, как в случае со Сталиным, к тому, что этот вопрос будут решать – возможно, в жестоком поединке – те или иные номенклатурные тузы.

Причем далеко не факт, что они захотят видеть на троне «принца» Николая. Им тоже уже хватило одного Лукашенко. Условные технократы в правительстве прекрасно видят, как от его волюнтаризма, ссор с соседями, репрессий, вынужденной эмиграции сотен тысяч соотечественников страдает экономика, общество, будущее страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com