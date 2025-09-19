закрыть
«Лукашенко может повторить сталинский финал»

  • 19.09.2025, 11:33
Коллаж: "Зеркало"

Номенклатура уж точно наелась власти правителя.

Политолог Александр Класковский в статье для «Белсата» размышляет о возможных сценариях будущего белорусского режима:

— Лукашенко, который цепляется за власть руками и ногами, вполне может повторить в каком-то варианте сталинский финал. Речь не о конкретных болезнях, а о неумолимых биологических законах, перед которыми бессильны и самые заядлые спортсмены.

И лукашенковская прокрастинация в вопросе транзита власти может привести, как в случае со Сталиным, к тому, что этот вопрос будут решать – возможно, в жестоком поединке – те или иные номенклатурные тузы.

Причем далеко не факт, что они захотят видеть на троне «принца» Николая. Им тоже уже хватило одного Лукашенко. Условные технократы в правительстве прекрасно видят, как от его волюнтаризма, ссор с соседями, репрессий, вынужденной эмиграции сотен тысяч соотечественников страдает экономика, общество, будущее страны.

