Погода в Беларуси обещает температурные качели 19.09.2025, 11:47

1,608

Тропическую жару сменит антарктический холод.

Какой будет погода 19-24 сентября, рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Отличительной особенностью первого осеннего месяца является переменчивый характер погодных условий, который связан с перестройкой атмосферных процессов от климатического лета к климатической осени. Поэтому в ближайшее время мы станем свидетелями этих погодных контрастов. Так, в предстоящие двое суток (19-20 сентября) под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных фронтальных разделов в отдельных районах страны пройдут дожди — от небольших до умеренных. При этом в дневные часы 19 сентября (пятница) местами ожидается усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Вместе с тем с юго-западными потоками в страну начнут поступать теплые воздушные массы, температурный фон будет постепенно повышаться и на середину дня 20 сентября (суббота) окажется в пределах от плюс 18 градусов по северо-востоку до плюс 27 градусов по юго-западу», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 19 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. В дневные часы местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 6 градусов по востоку до плюс 15 градусов по западу, днем — плюс 17-23 градуса.

В субботу, 20 сентября, ночью в отдельных районах страны, днем местами по северо-восточной половине пройдут небольшие дожди. В отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по западной половине — до плюс 15 градусов. Днем будет от плюс 18 градусов по северо-востоку до плюс 27 градусов по юго-западу.

«21-22 сентября (воскресенье — понедельник) на фоне области повышенного атмосферного давления, сформированной в воздушной массе субтропического происхождения, в Беларуси ожидается очень теплая и преимущественно сухая погода, лишь днем 22 сентября (понедельник) местами по северо-западу страны при развитии кучево-дождевой облачности пройдут кратковременные дожди. При этом ночные минимумы будут колебаться от 8 до 16 градусов, а дневные максимумы составят плюс 22-29 градусов», — поделились синоптики.

В воскресенье, 21 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по юго-востоку до плюс 16 градусов по северо-западу. Днем будет от плюс 22 градусов по северо-востоку до плюс 29 градусов по юго-западу и югу.

В понедельник, 22 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла, днем — плюс 22-29 градусов.

«В дальнейшем (23-24 сентября) погодные условия в стране станут определять атмосферные фронты, которые обусловят кратковременные дожди. При активном развитии атмосферных процессов местами не исключены грозы. Вместе с тем вслед за фронтальными разделами с северо-запада Европы начнут поступать воздушные массы арктического происхождения. В результате чего температурный фон понизится, но по-прежнему будет находиться на 1-6 градусов выше средних многолетних значений (климатическая норма третьей декады сентября — плюс 9,7-11,4 градуса). В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы», — добавили в Белгидромете.

Во вторник, 23 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, по северо-западу — плюс 7-9 градусов. Днем будет от плюс 14 градусов по северо-западу до плюс 26 градусов по юго-востоку.

В среду, 24 сентября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, в юго-восточных районах — до плюс 15 градусов. Днем будет 12-19 градусов выше нуля, по юго-востоку — до плюс 21 градуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com