закрыть
19 сентября 2025, пятница, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция ознакомилась с заключениями двух лабораторий об отравлении Алексея Навального

1
  • 19.09.2025, 11:57
  • 2,162
Франция ознакомилась с заключениями двух лабораторий об отравлении Алексея Навального
Юлия Навальная
Фото: Getty Images

Париж подтверждает заявление вдовы российского оппозиционера.

Франция заявила, что ознакомилась с результатами исследований двух западных лабораторий, согласно которым смерть российского оппозиционера Алексея Навального могла быть вызвана отравлением. Это первый случай, когда официальный западный источник подтвердил существование и содержание этих заключений, о которых накануне публично сообщила вдова политика Юлия Навальная.

«Франция с глубокой озабоченностью ознакомилась с заключениями двух западных лабораторий, согласно которым Алексей Навальный мог быть отравлен.

Франция напоминает, что возлагает на российские власти всю вину за смерть Алексея Навального и продолжает призывать к всестороннему расследованию условий его трагической кончины», — говорится в заявлении МИД Франции.

Накануне «Фонд борьбы с коррупцией» выпустил видео, в котором Юлия Навальная рассказала, что в феврале 2024 года сторонникам удалось тайно вывезти за границу биологические образцы Навального, которые были переданы в западные лаборатории. Спустя несколько месяцев независимые специалисты в двух странах независимо друг от друга пришли к выводу, что Навальный был отравлен.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин