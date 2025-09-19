Франция ознакомилась с заключениями двух лабораторий об отравлении Алексея Навального 1 19.09.2025, 11:57

Юлия Навальная

Фото: Getty Images

Париж подтверждает заявление вдовы российского оппозиционера.

Франция заявила, что ознакомилась с результатами исследований двух западных лабораторий, согласно которым смерть российского оппозиционера Алексея Навального могла быть вызвана отравлением. Это первый случай, когда официальный западный источник подтвердил существование и содержание этих заключений, о которых накануне публично сообщила вдова политика Юлия Навальная.

«Франция с глубокой озабоченностью ознакомилась с заключениями двух западных лабораторий, согласно которым Алексей Навальный мог быть отравлен.

Франция напоминает, что возлагает на российские власти всю вину за смерть Алексея Навального и продолжает призывать к всестороннему расследованию условий его трагической кончины», — говорится в заявлении МИД Франции.

Накануне «Фонд борьбы с коррупцией» выпустил видео, в котором Юлия Навальная рассказала, что в феврале 2024 года сторонникам удалось тайно вывезти за границу биологические образцы Навального, которые были переданы в западные лаборатории. Спустя несколько месяцев независимые специалисты в двух странах независимо друг от друга пришли к выводу, что Навальный был отравлен.

