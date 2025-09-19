закрыть
Названа группа людей, у которых температура часто выше нормы

2
  • 19.09.2025, 12:03
  • 1,960
Названа группа людей, у которых температура часто выше нормы

Неожиданное открытие.

Люди, переживающие маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве, имеют заметно более высокую температуру кожи днем, чем здоровые участники или пациенты в стабильном или депрессивном состоянии. Как только мания проходит, температура возвращается к обычным значениям. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Биполярное расстройство — хроническое психическое заболевание, при котором периоды депрессии сменяются манией. В фазе депрессии человек испытывает упадок сил, безразличие и тревожность, а в мании — всплеск энергии, импульсивность и повышенную активность. Болезнь поражает около 2,4% населения и входит в число ведущих причин инвалидности в мире.

Сегодня диагностика психических расстройств во многом опирается на опросы и наблюдения врачей, что делает ее субъективной. Поэтому ученые ищут объективные биомаркеры, которые можно отслеживать с помощью носимых устройств.

В новом исследовании участвовали 139 взрослых: 104 пациента с биполярным расстройством (в мании, депрессии или стабильном состоянии) и 35 здоровых добровольцев. Участники носили специальные браслеты два дня подряд. Датчики фиксировали температуру кожи и уровень активности.

Результат оказался неожиданно четким: у людей в фазе мании температура кожи в среднем была на 0,8°C выше, чем у остальных групп. После выхода из эпизода этот показатель снижался и становился сопоставимым с нормой.

По словам ученых, возможные причины повышения температуры — усиленная работа митохондрий (энергетических «станций» клетки) в период мании, а также сбои в системах мозга, регулирующих циркадные ритмы и теплообмен.

Исследователи подчеркивают, что температура кожи сама по себе не может служить диагнозом, однако в комбинации с другими цифровыми биомаркерами (например, вариабельностью сердечного ритма или электроактивностью кожи) может стать инструментом раннего выявления маниакальных эпизодов и контроля за лечением.

