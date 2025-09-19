Аэропорт на итальянском острове назовут в честь легендарного Джорджо Армани 19.09.2025, 12:15

Джорджо Армани

Дизайнер часто проводил там летние каникулы.

В честь итальянского дизайнера Джорджо Армани назовут аэропорт на итальянском острове Пантеллерия, где знаменитость часто проводил летние каникулы. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что у Армани на этом средиземноморском острове, расположенном между Сицилией и Тунисом, было имение, где иногда летом он отдыхал с семьей и друзьями. Дом состоит из семи «даммуси» - традиционных сельских зданий, построенных из белого лавового камня с куполообразной крышей, и окруженных более 150 пальмами.

Итальянская группа гражданской авиации ENAC поддержала предложение местных властей по изменению названия аэропорта. Также инициативу одобрил министр транспорта Маттео Сальвини.

Президент ENAC Пьерлуиджи Ди Пальма заявил, что переименование соответствует планам компании по улучшению аэропорта и развитию туризма на острове, куда можно добраться рейсами из Рима или сицилийских аэропортов, включая Палермо.

Издание напомнило, что согласно завещанию Армани, опубликованному итальянской ежедневной газетой La Repubblica, 40% его бизнеса перейдет к давнему сотруднику и руководителю отдела мужской одежды Лео Дель’Орко. Племянница Сильвана Армани, руководитель отдела женской одежды, и племянник Андреа Камерана унаследуют по 15%. Фонд Armani, основанный в 2016 году как правопреемник, будет контролировать остальные 30 процентов.

