Украина объявила войну российской нефтяной промышленности 19.09.2025, 12:14

Дальность и точность атак Киева увеличивается с каждым днем.

Украина продолжает стратегию давления на экономику России, атакуя ее нефтеперерабатывающие заводы и порты. На этот раз целью стал Киришский НПЗ в Ленинградской области — один из крупнейших в стране, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские беспилотники поразили завод, расположенный почти в 800 километрах от границы. По данным Reuters, в результате удара был выведен из строя ключевой технологический узел, обеспечивавший около 40% производственных мощностей предприятия. Ожидается, что ремонт займет не менее месяца.

Киришский НПЗ перерабатывает свыше 17 миллионов тонн нефти в год, что составляет около 6% общей переработки России. Удар стал продолжением серии атак, за два дня до этого дроны СБУ вывели из строя работу крупнейшего нефтяного порта России на Балтике — Приморска.

Видео и фотографии, опубликованные жителями региона и независимыми СМИ, подтверждают масштаб пожара. Российские власти заявили, что жертв нет, но факт повреждений не отрицают.

Эти атаки уже привели к ощутимым последствиям. В ряде регионов России фиксируются перебои с топливом и очереди на заправках, местные власти вводят нормирование. Москва называет удары по нефтяным объектам атаками на гражданскую инфраструктуру, однако Киев настаивает, что нефтеперерабатывающие заводы — законные военные цели, так как именно они «финансируют и подпитывают военную машину Кремля».

По мнению аналитиков, удары украинских дронов демонстрируют растущую дальность и точность технологий Киева. При этом давление на нефтяную отрасль угрожает не только внутреннему рынку России, но и ее экспортным доходам — ключевому источнику финансирования войны.

