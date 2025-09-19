закрыть
19 сентября 2025, пятница, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина объявила войну российской нефтяной промышленности

  • 19.09.2025, 12:14
  • 1,172
Украина объявила войну российской нефтяной промышленности

Дальность и точность атак Киева увеличивается с каждым днем.

Украина продолжает стратегию давления на экономику России, атакуя ее нефтеперерабатывающие заводы и порты. На этот раз целью стал Киришский НПЗ в Ленинградской области — один из крупнейших в стране, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские беспилотники поразили завод, расположенный почти в 800 километрах от границы. По данным Reuters, в результате удара был выведен из строя ключевой технологический узел, обеспечивавший около 40% производственных мощностей предприятия. Ожидается, что ремонт займет не менее месяца.

Киришский НПЗ перерабатывает свыше 17 миллионов тонн нефти в год, что составляет около 6% общей переработки России. Удар стал продолжением серии атак, за два дня до этого дроны СБУ вывели из строя работу крупнейшего нефтяного порта России на Балтике — Приморска.

Видео и фотографии, опубликованные жителями региона и независимыми СМИ, подтверждают масштаб пожара. Российские власти заявили, что жертв нет, но факт повреждений не отрицают.

Эти атаки уже привели к ощутимым последствиям. В ряде регионов России фиксируются перебои с топливом и очереди на заправках, местные власти вводят нормирование. Москва называет удары по нефтяным объектам атаками на гражданскую инфраструктуру, однако Киев настаивает, что нефтеперерабатывающие заводы — законные военные цели, так как именно они «финансируют и подпитывают военную машину Кремля».

По мнению аналитиков, удары украинских дронов демонстрируют растущую дальность и точность технологий Киева. При этом давление на нефтяную отрасль угрожает не только внутреннему рынку России, но и ее экспортным доходам — ключевому источнику финансирования войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин