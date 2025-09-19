По Беларуси гуляет подвид коронавируса «стратус» 1 19.09.2025, 12:42

Власти не раскрывают количество заразившихся.

В сентябре традиционно отмечается рост заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, и нынешний месяц не является исключением. Причин для этого достаточно много — и формирование новых коллективов в детских дошкольных учреждениях, школах, высших и средних учебных заведениях. Соотечественники возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья.

Фиксируются традиционные негриппозные вирусы: риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы, включая SARS-CoV-2, который уже стал сезонным, в том числе «стратус», который активно занимает свою нишу в Беларуси. Новый подвариант омикрона не вызывает тяжелого течения заболевания.

Отметим, что в Беларуси с лета 2022 года не раскрывается статистика по ковиду.

