Ученые научили грача по кличке Лео понимать и выполнять голосовые команды 1 19.09.2025, 12:55

1,116

Эти птицы чем-то похожи на собак, обезьян и тюленей.

Группа британских исследователей провела серию поведенческих экспериментов с участием грачей. Наблюдая за обучаемостью птиц, ученые заметили, что один самец постоянно отзывается на речь ученого. Например, реагирует на слова «иди сюда» или «жди». Впечатлившись «сообразительностью» Лео, специалисты решили провести еще один эксперимент: целенаправленно учить животных командам.

Птицы находились в отдельном лабораторном отсеке. В какой-то момент четверо из семи грачей перестали активно взаимодействовать с экспериментаторами, и ученые решили работать только с тремя животными, пишет «Нож».

Исследователи приучали грачей к трем командам: «ко мне», «жди» и «голос». Перед тем, как выполнить указание, птица должна была приземлиться на насест, а ученый — положить на стол червяка. Реагируя на команду «ко мне», грач мог спрыгнуть на стол и съесть «приз». Когда он слышал «жди» — игнорировать червя хотя бы пять секунд, а во время произнесения человеком команды «голос» — заслужить червяка, издав звук.

Специально для одаренного Лео исследователи ввели еще одну команду — «вверх»: в ответ на нее грач взлетал чуть выше насеста.

Так, за 28 раундов Лео выучил три команды и верно выполнял их в 67-83 % случаев. Как выяснилось, больше всего усилий птица тратила, чтобы верно отреагировать на команду «жди»: она требовала от него самых высоких навыков самоконтроля. При этом, по словам ученых, Лео правильно действовал даже в тех случаях, когда «приказы» звучали из динамиков.

Спустя шесть месяцев грача вновь протестировали. Оказалось, он быстро вспомнил все команды. Две других птицы тоже поддавались дрессуре, но не достигли уровня Лео.

В выводах к исследованию авторы предположили, что Лео так хорошо справился с заданиями из-за того, что он, как и многие представители семейства врановых, обладает развитым мозгом.

