19 сентября 2025, пятница, 14:41
Экономика Китая находится в упадке

4
  • 19.09.2025, 13:00
  • 3,166
Китайцы теряют веру в улучшение качества жизни.

Несмотря на усилия китайского руководства создать образ силы и уверенности — ярким примером стал недавний военный парад в честь окончания Второй мировой войны — экономическая реальность значительно отличается от внешнего имиджа страны, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Новейшие статистические данные показывают замедление роста, а попытки стимулировать экономику в конце прошлого года не привели к устойчивому восстановлению.

Так, рост розничных продаж в августе составил всего 3,4% по сравнению с прошлым годом, тогда как в июне он достигал 6,8%. Государственные субсидии на обмен автомобилей и бытовой техники уже исчерпаны, и потребительский спрос теряет импульс. Производство и добыча также замедлилось, а инвестиции в основные фонды за первые восемь месяцев года выросли менее чем на 1%.

Серьезные проблемы наблюдаются на рынке недвижимости. Продажи и цены продолжают снижаться. Четырехлетний кризис перепроизводства, банкротство застройщиков, растущая задолженность местных властей и рост безработицы усугубляют ситуацию. Торговая напряженность с США, из-за которой экспорт падает двузначными темпами уже пять месяцев, только усиливает давление на экономику.

В то время как Пекин заявляет о «сильной и устойчивой» экономики и росте около 5% в этом году, реальные показатели отражают высокий уровень безработицы среди молодежи и сокращение рабочих мест. Более 80 миллионов человек заняты в сфере гиг-экономики. Китайцы теряют веру в улучшение качества жизни, особенно для своих детей.

Ожидаются новые меры стимулирования, но текущие инструменты — небольшие снижения ставок, целевые субсидии и попытки оживить рынок жилья — не решают системные проблемы. В ближайшее время приоритетом правительства остается снижение долгов местных властей, а при телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, вновь будет подчеркивать положительные стороны экономики.

