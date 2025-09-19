Испания предложила креативно использовать замороженные российские активы 1 19.09.2025, 13:24

1,944

Министр экономики озвучил детали.

Правительство Испании поддерживает Еврокомиссию в вопросе использования российских замороженных активов для Bloomberg рассказал испанский министр экономики Карлос Куэрпо.

Куэрпо подчеркнул, что Испания выступает за то, чтобы как можно больше увеличить финансовые ресурсы Украины, которая противостоит российской агрессии. По его мнению, финансовую помощь Киеву можно оказать за счет российских активов, замороженных в западных банках.

«Мы поддерживаем предложение Еврокомиссии по российским замороженным активам. Нужно найти творческие способы их использования», - сказал Куэрпо.

Испанский министр экономики также сказал, что Испания постепенно сокращает импорт российского природного газа, а через некоторое время полностью от него откажется. Мадрид увеличивает закупки природного газа у США.

Отметим, что страны Европы по-прежнему покупают в большом количестве российский газ, хотя поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией.

В 2024 году российский природный газ занял в Евросоюзе почти 19% рынка.

Российские замороженные активы

После начала в феврале 2022 года полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск страны Запада ввели против России экономические санкции, в том числе заморозив в своих банках российские активы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что Евросоюз разрабатывает план использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита». При этом замороженные российские активы забирать не будут, так как против этого выступают некоторые европейские страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com