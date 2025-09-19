Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России1
- 19.09.2025, 13:43
- 2,984
Под ударом — нефть, «теневой флот», банки и криптовалюты.
Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложения для 19-го пакета санкций против России. Подробности еще не раскрыты, но уже известно, что проект будет направлен в основном на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с «теневым флотом», а также работу кремлевских банков и криптовалюты.
Об этом сообщила The Guardian.
Для того, чтобы новые ограничения вступили в силу понадобится согласие всех стран-членов Евросоюза во время голосования Совета ЕС. Ожидается, что окончательное решение будет принято в октябре.
ЕС продлил существующие санкции против России
Послы ЕС ранее согласовали продление санкций против России за вторжение в Украину еще на 6 месяцев – в отношении всех лиц и организаций, против которых уже действуют ограничения. Об этом сообщила 12 сентября верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.
Кроме того, как сообщил редактор «Радио Свобода» по европейским вопросам Рикард Йозвяк, послы ЕС, в санкционном списке останутся олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов, исключения которых добивался ряд европейских стран.