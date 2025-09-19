Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России 1 19.09.2025, 13:43

2,984

Под ударом — нефть, «теневой флот», банки и криптовалюты.

Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложения для 19-го пакета санкций против России. Подробности еще не раскрыты, но уже известно, что проект будет направлен в основном на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с «теневым флотом», а также работу кремлевских банков и криптовалюты.

Об этом сообщила The Guardian.

Для того, чтобы новые ограничения вступили в силу понадобится согласие всех стран-членов Евросоюза во время голосования Совета ЕС. Ожидается, что окончательное решение будет принято в октябре.

ЕС продлил существующие санкции против России

Послы ЕС ранее согласовали продление санкций против России за вторжение в Украину еще на 6 месяцев – в отношении всех лиц и организаций, против которых уже действуют ограничения. Об этом сообщила 12 сентября верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Кроме того, как сообщил редактор «Радио Свобода» по европейским вопросам Рикард Йозвяк, послы ЕС, в санкционном списке останутся олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов, исключения которых добивался ряд европейских стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com