19 сентября 2025, пятница, 14:43
Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

1
  • 19.09.2025, 13:43
  • 2,984
Под ударом — нефть, «теневой флот», банки и криптовалюты.

Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложения для 19-го пакета санкций против России. Подробности еще не раскрыты, но уже известно, что проект будет направлен в основном на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с «теневым флотом», а также работу кремлевских банков и криптовалюты.

Об этом сообщила The Guardian.

Для того, чтобы новые ограничения вступили в силу понадобится согласие всех стран-членов Евросоюза во время голосования Совета ЕС. Ожидается, что окончательное решение будет принято в октябре.

ЕС продлил существующие санкции против России

Послы ЕС ранее согласовали продление санкций против России за вторжение в Украину еще на 6 месяцев – в отношении всех лиц и организаций, против которых уже действуют ограничения. Об этом сообщила 12 сентября верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Кроме того, как сообщил редактор «Радио Свобода» по европейским вопросам Рикард Йозвяк, послы ЕС, в санкционном списке останутся олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов, исключения которых добивался ряд европейских стран.

