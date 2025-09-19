Франция официально открыла башни Нотр-Дама через шесть лет после пожара 19.09.2025, 14:06

Макрон поднялся по лестнице на колокольню, чтобы начать церемонию.

Во Франции почти через шесть с половиной лет после пожара, который уничтожил собор Парижской Богоматери в 2019 году, открыли северную и южную башни храма.

Об этом сообщает Le Parisien.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поднялся по лестнице на колокольню Нотр-Дама, чтобы официально открыть северную и южную башни, которые начнут принимать посетителей уже в субботу.

Фото: AFP

Нотр-Дам был официально открыт в конце прошлого года, когда мировые лидеры собрались 7 декабря 2024 года, чтобы принять участие в церемонии открытия через пять лет после того, как пламя охватило этот исторический памятник.

На церемонии присутствовали 1500 высокопоставленных лиц, среди которых первая леди США Джилл Байден, тогдашний избранный президент Дональд Трамп, технологический миллиардер Илон Маск, британский принц Уильям, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

До пожара Нотр-Дам ежегодно привлекал более 13 миллионов туристов со всего мира.

Для восстановления храма понадобилось 1200 дубов, срубленных в лесах по всей Франции, чтобы заменить каркас крыши, и 1000 строителей.

В начале ноября 2024 года в Нотр-Даме впервые после пожара зазвонили колокола.

